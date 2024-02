Kayky Brito revela que não ainda não pode voar de avião após atropelamento

Kayky Brito, de 35 anos, usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores que está proibido de viajar de avião. No domingo (4), ele mostrou um registro com o filho Kael, de dois anos, e disse que levou 13 horas de carro para visitá-lo.

“Tomara que seja temporário (a proibição)”, confessou o ator, que se recupera do atropelamento que o vitimou no ano passado.

““Papaizão te ama. Imagino que soa pra vocês como um papai-babão. Pela estrada fui ao seu encontro”, escreveu Kayky nos stories do Instagram. “13 horas de estrada foi uma sensação de 1h. Valeu muito! Te amo", acrescentou ele.

O pequeno Kael é fruto do relacionamento do pai com Tamara Dalcanale. Em 2023, surgiram rumores de que o casal estaria em crise, após o artista dar unfollow nela no Instagram.

Em dezembro do ano passado, ao comemorar os dois anos da criança, Tamara e Kayky fizeram publicações para celebrar o aniversário. Nas fotos, eles apareceram juntos.

Na época, Brito afirmou que estava “melhor a cada dia” e celebrou poder comemorar ao lado da família: “Sigo firme na minha recuperação e não poderia deixar de vir aqui para dividir essa alegria”

O ator foi atropelado em 2 de setembro de 2023. Ele sofreu um politrauma e traumatismo craniano. Clinicamente, após traumas do tipo, recomenda-se autorização médica para viajar de avião, dado o risco de aumento da pressão intracraniana durante o voo.