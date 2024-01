Kayky Brito volta a andar de bicicleta em rotina de recuperação após acidente: 'Vencer a mente'

Em postagem feita neste domingo (7), o ator Kayky Brito compartilhou mais um progresso na rotina de fisioterapia que engatou após sofrer um acidente de trânsito no Rio de Janeiro, em setembro de 2023. O artista compartilhou momentos de uma pedalada matinal na orla carioca.

"Voltando aos poucos. Cotovelo, as mãos e o quadril estão começando do zero. Na minha memória, o movimento é como antes. Mas o corpo falta obedecer a sincronia. O jeito é vencer a mente. Amo muito ver o movimento das coisas", relatou, por meio da ferramenta Stories, no Instagram.

Veja também

Esta é mais uma etapa da série de tratamentos que vem realizando desde a alta hospitalar, em outubro, devido às sequelas do acidente. Kayky tem feito, regularmente, sessões de fisioterapia na piscina e de fonoaudiologia.

"Quero dividir com vocês o que eu tenho mais feito nesse momento: a fisioterapia todo dia, fono algumas vezes na semana. Então, acompanhem só. Passando aqui para agradecer o carinho de todos, sei que eu posso sempre contar com todos vocês nessa luta diária. Muito obrigado mais uma vez", diz o ator.

Entenda

Kayky Brito foi hospitalizado em estado grave na madrugada de 2 de setembro com politraumatismos, após ser atropelado na Avenida Lucio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Foram 27 dias de internação até que o ator recebesse alta médica para seguir com o tratamento em casa.