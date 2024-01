Que horas sai a nova lista de participantes do BBB 24? Veja como vai funcionar a escolha

O Big Brother Brasil (BBB) 24 começa oficialmente nesta segunda-feira (8). Embora 18 participantes já tenham sido anunciados oficialmente, a casa ainda não está completa. Outros oito competidores vão entrar na disputa, e eles passarão a ser escolhidos a partir deste domingo (7).

Todo o processo começa na edição da noite deste domingo do Fantástico. Os 14 candidatos, 7 homens e 7 mulheres, do “Puxadinho”, como é chamado o terceiro grupo do BBB 24, vão ser apresentados ao público durante o programa, e apenas dois deles serão selecionados.

O público vai escolher, por meio de votação, quem serão as duas pessoas, um homem e uma mulher, que se juntarão aos 18 já anunciados. A votação será aberta ainda neste domingo, e o resultado será revelado neste segunda, dia de estreia do BBB 24. Quem não for selecionado pelo voto popular para entrar na casa, no entanto, terá uma nova chance.

Nesta segunda, no dia do confinamento oficial dos 18 concorrentes revelados na última sexta-feira (5), 6 dos 12 participantes restantes poderão ser selecionados para entrarem no BBB 24. Em dinâmica ao vivo, os brothers e sisters serão apresentados aos competidores.

Serão os próprios participantes da casa quem votarão, ao vivo, para decidirem quem serão os seis selecionados, três homens e três mulheres. Após a definição, eles se juntam aos dois escolhidos pelo voto popular e entram oficialmente no BBB 24, totalizando 26 concorrentes.

Até o momento, foram anunciados 18 participantes, sendo 12 do grupo Pipoca. Diferente das últimas quatro edições, o número de concorrentes do grupo Camarote é menor do que o dos anônimos. Seis famosos até então foram divulgados: os cantores MC Bin Laden, Rodriguinho e Wanessa Camargo, a criadora de conteúdo Vanessa Lopes, o atleta paralímpico Vinícius Rodrigues e a modelo e empresária Yasmin Brunet.

O prêmio dessa edição do BBB 24 não foi revelado, por aumentar com o decorrer da temporada a depender da dinâmica do jogo, mas informações divulgadas pelo programa apontam que o vencedor pode levar para casa mais de R$ 3 milhões, a maior premiação da história do reality. Em 2023, a médica Amanda Meirelles, campeã do reality, recebeu R$ 2,88 milhões.