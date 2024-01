Enquete do líder, anjo autoimune, perde e ganha: veja novidades do BBB 24

Muitas novidades prometem agitar a casa mais vigiada do Brasil no Big Brother Brasil 24, que tem estreia marcada para a próxima segunda-feira (8) na tela da TV Globo. A convite da emissora, o Diário do Nordeste foi ao Rio de Janeiro conhecer as novas dinâmicas do jogo. O apresentador Tadeu Schmidt antecipou, em coletiva à imprensa na tarde desta quinta-feira (4), que esta edição terá enquete do líder, anjo autoimune e perde e ganha.

Elenco

No total, 26 participantes vão integrar o elenco do BBB 24. Desses, 18 brothers e sisters, entre pipocas e camarotes, serão anunciadores durante a programação no Big Day, que acontece nesta sexta-feira (5).

Já no domingo, durante o Fantástico, será aberta uma votação com mais 7 homens e 7 mulheres, para o público decidir, até o fim do programa, um homem e uma mulher para entrar na casa, fechando os 20 participantes.

Na segunda-feira, dia da estreia, os 18 participantes primeiramente anunciados irão escolher mais 3 homens e mais 3 mulheres, entre os que restaram na disputa do Fantástico, durante uma dinâmica ao vivo. Fechando, assim, o elenco com 26 brothers e sisters.

Na mira do líder

"Com o Na Mira do Líder, teremos vivos mais quentes", prometeu Rodrigo Dourado, diretor do BBB. Toda sexta-feira, o líder terá que indicar 3 pessoas. Depois, no domingo, ele terá de decidir qual desses 3 participantes ele irá colocar definitivamente no paredão, como uma "pré-indicação".

"Anjo mais poderoso do que nunca"

Segundo Tadeu Schmidt, nesta edição, "o anjo está mais poderoso que nunca". Conforme a nova dinâmica, ele será autoimune e ainda dará imunidade para mais outro participante.

Enquete do líder

Outra novidade anunciada para o BBB 24 é que haverá uma votação no Gshow para o público dizer ao líder qual a opinião sobre ele por meio de um emoji.

Perde e ganha

No 'Perde e Ganha', o participante entra no confessionário para dar um lance no Poder Coringa, mas a dinâmica pode fazer ele perder dinheiro e, assim, ele não vai poder comprar o poder.

Castigos do Monstro 'mais pesado' Segundo adiantou Tadeu Schmidt, o público pode esperar um Castigo do Monstro "mais pesado". "A gente vai ter alguns monstros longos", revelou o apresentador.

Mesacast BBB

O ‘Mesacast BBB’, conteúdo diário sobre o BBB em diferentes formatos e plataformas, vai reunir um time de influenciadores e talentos da TV para comentar, repercutir e espiar a casa mais vigiada do Brasil a partir do dia 8 de janeiro.

O projeto inédito será comandado por diferentes apresentadores a cada dia da semana e terá transmissão ao vivo e simultânea no Globoplay, no Multishow e no Gshow. Entre eles estão Ana Clara, Ed Gama, Guto TV, Henrique Lopes, Jojo Todynho, Mari Gonzalez, Nany People, Pequena Lô, Thamirys Borsan e Vítor di Castro.

No programa, que será transmitido de domingo a domingo, das 19h30 às 21h30, os apresentadores receberão convidados especiais para debater o jogo e acompanhar os acontecimentos da casa em tempo real.