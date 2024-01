Veja quando será o anúncio dos participantes do BBB 24

Falta apenas uma semana para a estreia do Big Brother Brasil (BBB) 24. O reality começa na próxima segunda-feira (8), mas na sexta-feira (5) serão divulgados os nomes dos participantes da nova edição do programa.

Chamado de "Big Day", o público poderá ver os perfis dos confinados sendo revelados na programação da TV Globo, em horário a ser divulgado em breve.

Além disso, o público pode acompanhar as já tradicionais lives do gshow e do Globoplay com a repercussão completa sobre os nomes divulgados.

Pistas de nomes dos participantes

Boninho, diretor do reality, divulgou um vídeo com dicas sobre participantes do BBB 24 no mês passado. Ele apareceu em vídeo no Instagram mostrando alguns desenhos que podem ser sobre as profissões dos brothers e sisters.

Veja as dicas:

Há ilustrações de um avião, um agricultor, um homem com os bolsos vazios, um padeiro, uma mulher com microfone na mão e um vendedor ou vendedora.