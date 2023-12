Veja famosos cotados para lista de participantes do Camarote do BBB 24

Com a aproximação da nova temporada do Big Brother Brasil 24, que estreia no próximo dia 8 de janeiro, colunistas de diversos veículos já especulam o possível elenco de famosos. O Diário do Nordeste juntou as listas não oficiais de possíveis participantes do camarote.

Veja também

Uma das famosas cotadas para o BBB24 é a vencedora da última edição da "Dança dos Famosos", Priscila Fantin. A atriz teria chamado atenção do Boninho, diretor da atração, conforme noticiado em outubro pelo portal Leo Dias.

Mariana Goldfarb, Daiane dos Santos e Danielle Winits são apostas do jornalista André Romano, do Observatório da TV. Já a jornalista Mariana Morais, do Correio Braziliense, aposta na atriz Marcella Rica.

O portal Terra sugere que o Camarote da próxima edição será formado pela cantora Gabi Melim, a atriz e youtuber Kéfera, a modelo Yasmin Brunet, a atriz Maria Pinna e a cantora Urias escaladas como elenco feminino. Já os homens convidados para a casa mais vigiada do Brasil seriam o ex-nadador Cesar Cielo, o comediante Léo Lins, o ator Matheus Abreu e os cantores MC Kevinho e Tierry.

Veja lista completa com indicação de cada veículo