BBB 24 começa no próximo dia 8 de janeiro; confira as novidades da edição

O Big Brother Brasil (BBB) 24 começa daqui a exatamente um mês. No próximo dia 8 de janeiro, novos participantes entram na "casa mais vigiada" do Brasil, que promete uma série de novidades em relação à edição anterior.

O novo ano do reality show promete ser mais "popular", segundo o diretor Boninho. Ele disse que não terá nenhum jogador da área da saúde: "A gente quer o povão". A ganhadora do BBB 23, inclusive, foi a médica Amanda Meirelles.

Na apresentação, Tadeu Schmidt continua no posto para comandar as emoções e reviravoltas do programa.

Veja as novidades do BBB 24

Decoração e quartos

Nesta sexta-feira (8), um novo spoiler foi revelado: a decoração da casa do BBB 24 é inspirada em fábulas.

"A casa é inspirada em contos de fadas e nas clássicas histórias de ficção que levam adultos e crianças à imaginação. Cada cômodo, em seu universo, tem algo em comum: a magia", informou a Globo.

A casa terá ainda mais quartos. Além dos dois cômodos coletivos e o quarto do líder, mais um quarto foi adicionado, e promete impactar na divisão de grupos e na dinâmica do jogo.

Prêmio maior

O prêmio do BBB 24 aumentou novamente e pode ser o maior da história do reality. O grande vencedor ou vencedora poderá levar R$ 3 milhões. No BBB 23, Amanda ganhou R$ 2,8 milhões.

Novo grupo

Além dos times Pipoca, com anônimos, e Camarote, composto por famosos, haverá um terceiro grupo na nova edição do reality show, chamado "Puxadinho".

Ainda não se sabe, porém, quais são os tipos de participantes que vão integrar o time. Nas redes sociais, especula-se que podem ser ex-BBBs.

Novo modelo de votação

A votação no BBB 24 será dividida em duas etapas: na primeira, o público deve escolher quem deseja que continue na casa. Neste caso, o eliminado será o que receber menos votos.

Já no segundo momento, a votação será para eliminar um jogador, e o eliminado será o emparedado mais votado da vez.

Em ambas as fases, estarão disponíveis duas formas de votação em dias de paredão: "voto da torcida" e "voto único". O "voto único" vai valer para cada CPF informado, ou seja, cada pessoa só poderá votar uma vez.

O "voto da torcida" funcionará da mesma maneira que o sistema antigo: basta fazer login no Gshow com a conta Globo e votar quantas vezes quiser.

Cada uma dessas modalidades terá peso de 50% no resultado. O percentual final será a média ponderada dos dois formatos.

Líder com mais poderes

O líder terá uma nova tarefa: às sextas-feiras, ele será responsável por comandar, ao vivo, uma dinâmica inédita que promete ainda mais emoção para o jogo.

Boninho também adiantou que uma câmera seguirá o líder o dia inteiro. Uma inteligência artificial será responsável por fazer o acompanhamento, sem que o diretor precise o tempo todo ficar procurando em que câmera o participante está. O benefício estará disponível para os assinantes do Globoplay.

Fim do Jogo da Discórdia

O tradicional Jogo da Discórdia, que acontecia às segundas-feiras, chega ao fim. No BBB 24, a dinâmica se chamará "Sincerão". No entanto, a Globo ainda promete que terá "fogo no parquinho".

Cinema será ampliado

O cinema semanal deixará de ser privilégio do líder e será ampliado para mais confinados. Ainda mão se sabe como serão escolhidas os participantes extras para aproveitar o benefício.

Quadros de humor

Novos quadros de humor chegam ao reality. Em um desses, um "invasor" vai bisbilhotar todos os cômodos da casa e as possíveis "bagunças" deixadas lá pelos concorrentes.

Em outro quadro, o público será protagonista, mas ainda há detalhes sobre esse.

No Globoplay, terá um videocast de 19h às 21h para discutir o que está acontecendo na casa ao vivo.