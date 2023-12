Ana Hickmann procura escritório de Paulo Guedes e Roberto Justus para 'reestruturação econômica'

A apresentadora Ana Hickmann anunciou pelas redes sociais ter contratado uma empresa de investimentos e consultoria para tentar uma "reestruturação econômica" e resolver dívidas estimadas em cerca R$ 14 milhões.

Segundo informação do jornal O Globo, a empresa contratada pela apresentadora tem o ex-ministro da Economia Paulo Guedes como "chairman" e conta ainda com o empresário Roberto Justus e a ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Daniella Marques, em seu corpo técnico.

"Mudanças importantes estão acontecendo e, no meio de um turbilhão de coisas, pessoas que já eram especiais na minha vida, hoje estão ao meu lado mais do que nunca", anunciou Hickmann em publicação no Instagram. "Hora de arrumar a casa e brilhar ainda mais", disse ela.

Ana Hickmann anunciou também ter trocado de assessoria de imprensa.

Agressão

No início de novembro, Ana Hickmann registrou um boletim de ocorrência contra o então marido, Alexandre Correa, acusando-o de tê-la pressionado contra a parede e ameaçado lhe dar uma cabeçada durante uma discussão.

O empresário, então, teria pressionado a apresentadora contra uma porta de correr, machucando seu braço e assustando o filho do casal.

Em um primeiro momento, Alexandre negou as acusações, declarando que não havia agredido a esposa. No entanto, após a formalização do caso, ele negou apenas as cabeçadas, admitindo que havia apertado o braço de Hickmann.

Débitos

Na primeira entrevista que deu após ter sido vítima de agressões, Ana Hickmann contou que as operações financeiras da empresa que tinha com o acusado, responsável pela gestão da sua carreira artística, passaram a ser investigadas por suspeita de fraude, desvio e falsidade ideológica.

A apresentadora acusa o ex-cônjuge de ter "destruído o patrimônio" da família e colocado em risco o futuro do filho dos dois, de apenas nove anos.

O comportamento agressivo de Alexandre Correa, segundo Hickmann, ficou mais evidente no fim do ano passado, quando os valores devidos pelo empreendimento administrado pelo ex-marido também vieram à tona. "Eu fui tentar entender o que estava rolando, mas aí ele não deixava transparecer e não deixava claro o que era", disse ela em entrevista ao Domingo Espetacular, da RecordTV.