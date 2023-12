Lucas Lucco anuncia pausa na carreira para cuidar de Transtorno Afetivo Bipolar

O cantor Lucas Lucco, 32 anos, anunciou pausa na carreira para cuidar da saúde mental. Em publicação feita na noite desta quinta-feira (7), detalhou que estava "lutando" para conseguir cumprir com os compromissos, mas que precisou cancelar os shows devido a crises.

Segundo ele, os problemas para lidar com o Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) se intensificaram no último mês, evidenciando que ele precisava ter uma pausa e priorizar a saúde do corpo e da alma.

"Oi, pessoal, tudo bem? Nesse ano de 2023, eu tive que soltar nota duas vezes para justificar o adiamento e cancelamento de alguns shows, remanejando e lutando com a agenda por conta de vários e vários compromissos que as empresas que têm hoje me demandam", escreveu.

Lucas Lucco Cantor Tive inúmeras crises durante o ano, mas no dia 7 de novembro ficou muito intenso, e de lá para cá eu fiquei sem sintomas durante somente três dias desses 30. Eu já estava fazendo um tipo de tratamento e agora resolvi buscar um profissional especializado que, no meu caso, mudou totalmente a abordagem para me ajudar na estabilização.

"Eu tenho certeza que vou conseguir passar por cima disso, mas preciso de uns dias em casa até conseguir me recuperar e me sentir bem com essa mudança. Eu amo tudo o que faço, amo meu trabalho, dentro e fora do palco, mas às vezes o TAB consegue me limitar muito, e por isso preciso dessa pequena pausa", acrescentou.

Pedido de desculpas aos fãs

Ao fim da publicação, Lucas ainda pediu desculpas aos fãs que compraram ingresso para o show. "Peço desculpas às pessoas que iriam nos shows desse final de semana, sinto muito, mas eu preciso ficar 100% para o meu filho, para o palco, para as empresas e para realizar os sonhos e objetivos que eu ainda tenho a realizar", afirmou.

"Sabe, tem feridas abertas que são invisíveis aos nossos olhos, mas nem por isso deixam de ser muito, muito doloridas. Seja gentil com todo mundo, porque você nunca sabe o que aquela pessoa está vivendo nos bastidores, e que muitas, ao sair de casa, escolhem uma máscara para usar. Por aí. Beijos, Lucas", finalizou.