Lucas Lucco quebra dedo ao cair de escada durante festa: 'é história para contar'

O cantor Lucas Lucco compartilhou imagens em sua rede social mostrando ferimentos no rosto e na mão. Apesar da preocupação com o caso, o artista explicou que os machucados acorreram após uma queda durante festa para comemorar sua chegada no Top 60 do Spotify e Top 7 em alta no YouTube.

"Tava aqui em casa comemorando o lançamento do novo EP do Rolê Diferenciado mas eu acho que foi diferenciado até demais", diz a legenda da publicação postada no Instagram, neste sábado (5).

Ao gravar os stories, o cantor não conseguia conter a risada pela situação. "Gente, então, como é que eu vou explicar? Como o pai vai explicar essa cara arregaçada e o dedo?", perguntou ao filho que segurava no colo.

Já que não queria ficar sem aparecer nos stories até ficar curado, Lucas detalhou logo que caiu de escada após beber muito durante a noite.

Lucas Lucco Cantor "Bebi demais ontem, levei um tombo perto da escada, cai em cima do dedo, quebrei o dedo e cai de cara. É bem isso, assim, nada mais a declarar".

ATENDIMENTO HOSPITALAR

Em vídeos publicados, Lucas agradece ao atendimento recebido no Hospital Santa Clara. "O pessoal me atendeu muito bem, muito carinhoso comigo. Obrigada, gente, à doutora, ao doutor, aos enfermeiros também".

Depois do acidente, precisou receber soro na veia e fazer uma tomografia. Lorena Carvalho, esposa de Lucas, chega a encenar o acontecido, mostrando uma mancha de sangue no local em que ele caiu. "Ou seja, a cachaça, quando ela não mata, ela humilha", alerta.

Lucas Lucco Artista "Isso é um rolê diferenciado de verdade, isso que é um rolê diferenciado. Comemorando a entrada no Top 60 do Spotify, inauguramos no Top 60 e Top 7 em alta no YouTube. Valeu a pena, gente"

Rindo da situação, Lucas soltou: "não pode rir, gente, é sério". Mas logo acrescentou: "é história para contar". Em último vídeo, recomendou aos seguidores, em tom de brincadeira, não fazer o mesmo em casa.

