Lucas Lucco e Lorena Carvalho anunciam término do casamento após dois anos

O cantor Lucas Lucco divulgou nesta sexta-feira (18) que terminou o casamento com a influenciadora Lorena Carvalho. O artista escreveu um relato emocionado no Instagram, junto a uma galeria de fotos dos momentos do casal.

"O nosso ciclo como marido e esposa chegou ao fim, mas temos uma história que já começou a ser escrita, como pais, ao lado do nosso filho que é tão amado", comentou.

Veja o anúncio de Lucas Lucco:

Lorena também foi ao Instagram para se pronunciar sobre o término. Por meio de um story, a influencer postou que "com muita dor", ela e Lucas seguirão "caminhos diferentes". Ela frisou, porém, que ele sempre farão parte da vida um do outro, "especialmente pelo filho".

"Peço por favor muito respeito nesse momento tão delicado para mim e para a nossa família", desabafou.

O agora ex-casal deixa um filho, Luca, que completa 1 ano neste sábado (19). No total, eles têm oito anos de história juntos: "Peço que respeitem esse momento delicado para mim e para ela".

"Acompanhou os meus primeiros passos na carreira profissional, viu de perto minha evolução como artista e pessoa, me ajudou a levantar inúmeras vezes e foi minha parceira pra todas as horas! Não tenho condições de traduzir em palavras a gratidão por tantos anos ao lado de uma pessoa tão incrível", escreveu o cantor.