Paolla Oliveira se pronuncia após ser ameaçada por português: "nunca tinha passado por isso"

A atriz Paolla Oliveira se pronunciou, em entrevista à revista Quem, sobre a tentativa de invasão ao condomínio onde mora, no Rio de Janeiro. Ela e o namorado, o cantor Diogo Nogueira, foram ameaçados por um suposto fã da artista, que disparou ofensas ao casal.

Segundo ela, agora as coisas estão se resolvendo, após a denúncia feita à polícia sobre o caso. Porém, a surpresa com o ocorrido foi grande.

"As coisas acontecem, às vezes a gente acha que isso nem existe. Nunca tinha passado por isso, não desse jeito. Não com tantas passagens, tantas nuances, eu diria", revelou Paolla.

Relatos apontam que o homem passou pela cancela do condomínio onde Diogo mora, chegou à casa do cantor e a ameaçou e xingou. No local, ainda teria entrado em luta corporal com Diogo Nogueira, que defendeu a namorada.

Denúncia

Logo após o caso, os dois se dirigiram à 16ª DP da Barra da Tijuca, com o intuito de solicitar uma medida protetiva contra o homem em questão.

Segundo informações do portal Metrópoles, Paolla informou o desejo de representar contra Luís Mário, alegando se sentir ameaçada, já que os dois já haviam sido perseguidos pelo rapaz anteriormente.

Com isso, o delegado Leandro Gotijo solicitou as medidas protetivas, além de proibir qualquer tipo de contato do português com a atriz. A decisão foi concedida pelo Poder Judiciário e Luís Mário Monteiro Piçarra foi indiciado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro pelo crime de perseguição.