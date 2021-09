Diogo Nogueira se declara e conta como conheceu Paolla Oliveira: 'Achei que fosse brincadeira'

O cantor Diogo Nogueira revelou como conheceu Paolla Oliveira, com quem está namorando, durante participação como convidado do "Encontro" com Fátima Bernardes nesta sexta-feira (17). Ele contou sua surpresa ao descobrir que o "cupido", o amigo e artista Mumuzinho, o apresentaria à atriz.

"Quando ele falou quem era eu falei: 'Não é possível, será que é verdade isso?' Eu achei que fosse um trote, uma brincadeira", comentou o sambista.

Diogo Nogueira e Paolla Oliveira juntos

Considerado um dos casais de famosos mais quentes do momento, Diogo e Paolla assumiram o namoro em julho deste ano. Os boatos sobre a relação começaram no fim de junho, quando eles foram fotografados juntos no Rio de Janeiro.

De lá para cá, a dupla já publicou uma série de declarações. No fim de julho, Nogueira publicou uma foto ousada com Paolla e legendou: "O clima tá ficando quente, incandescente é o nosso amor".

Começo do namoro

Ainda em entrevista à Fátima Bernardes, Diogo detalhou como foi o começo do namoro. Ele revelou que ficou conversando com Paolla virtualmente por algum tempo, até que se encontraram pessoalmente para um primeiro encontro.

Antes do "date oficial", o sambista relembra que já havia encontrado a atriz nos bastidores da TV Globo: "Foi no Faustão, a gente foi júri não sei se da Dança dos Famosos, não lembro o quadro"

"A gente foi se falando até o dia de se encontrar, aí a coisa foi evoluindo naturalmente. Fiz um pratinho gostoso para ela, uma massa com camarão. É aquela coisa, bate-papo, um vinhozinho", disse o cantor.

Música para Paolla Oliveira

No programa desta sexta, o sambista também falou sobre a música que fez para Paolla, intitulada "Flor de Caña". O artista divulgou a canção em agosto, em um vídeo ao lado da atriz.

"Eu chamo ela de 'flor de caña', 'moça bonita', ela é uma mulher muito forte, guerreira e que gosta de juntar as pessoas, a família principalmente", conta.

Diogo rasgou elogios à amada e ainda disse que Paolla era uma das "maiores atrizes do Brasil", além de uma pessoa muito simples: "Eu só tenho a agradecer ao Papai do céu. Completamente entregue".