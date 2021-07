Diogo Nogueira posta foto ousada com Paolla Oliveira: 'clima tá ficando quente'

O cantor Diogo Nogueira exaltou a namorada, a atriz Paolla Oliveira, em uma publicação ousada nas redes sociais nesta sexta-feira (30). Ele divulgou uma foto em que aparece com o peitoral à mostra sendo acariciado pela mão da amada e uma legenda com estrofe de "Bota Pra Tocar", canção de Tim Maia.

"Quero mergulhar nesse momento, o melhor lugar é onde estou. Fico contemplando as ondas do seu corpo, as curvas que meu Deus criou", escreveu, ressaltando os versos seguintes. "O clima tá ficando quente, incandescente é o nosso amor".

Em seguida, o sambista completa: "Vamos meu povo, que sextou! Tá?"

A publicação, sensual, mexeu com os ânimos de seguidores. "Inveja eu tenho é da Paolla", disse um perfil. "Eu não sem quem é mais sortudo dos dois", comentou uma usuária, frisando em seguida: "Vocês são o casal mais gostoso do Brasil, com todo o respeito".

Amor em outros registros

Nessa quinta-feira (29), o cantor publicou outra foto com o corpo à mostra em uma viagem a Fernando de Noronha (PE), e a atriz reagiu sem esconder o desejo: ela comentou com emojis babando e uma figurinha apaixonada. O artista a replicou com ícones de coração e fixou o comentário.

Ainda na quinta, mais cedo, Paolla publicou uma sequência de fotos aludindo à lembrança de "um dia especial" e marcando Diogo.

Legenda: Sem dar mais detalhes, atriz mencionou cantor em publicação sobre dia especial Foto: reprodução/Instagram

Relacionamento

O casal fez a primeira aparição como par romântico na última sexta-feira (23), no Vivo Rio. Paolla foi uma das convidadas do show do cantor, comparecendo ao camarim para celebrar com o namorado.

Os boatos sobre o relacionamento, contudo, começaram a circular no fim de junho, quando ambos foram fotografados juntos na fila de uma padaria na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Pouco tempo após o registro, o jornal Metrópoles afirmou que o namoro tinha começado havia cinco meses.