Tiago Leifert faz comentário sobre Paolla Oliveira e repercute: 'Está com uma luz diferente'

A atriz Paolla Oliveira ganhou o público virtual e os telespectadores ao dançar paso doble, ao lado de Leandro Azevedo, e arrancou elogios do júri, no domingo (18). O apresentador Tiago Leifert aproveitou a oportunidade para brincar com a atriz e especular sobre sua vida pessoal.

"Nossa, Paolla, está feliz, está com uma luz diferente", brincou Tiago Leifert. A atriz ficou surpresa, mas desconversou: "A falta de ar faz isso". Logo depois, também disse: "Olha ele. Estou chocada com você, Titi".