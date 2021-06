Paolla Oliveira e Diogo Nogueira estão juntos há cinco meses, diz colunista

Possível romance entre a atriz Paolla Oliveira e o cantor Diogo Nogueira tem gerado burburinho. No entanto, segundo o colunista Leo Dias, o casal já está formado há cinco meses. As informações são do portal Metrópoles.

Conforme fontes da coluna, a atriz tem sido vista com frequência no condomínio do músico. Ele, inclusive, teria levado a loira para conhecer a família no último fim de semana. Os dois foram flagrados juntos em uma padaria no bairro do Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, no último domingo (27).

Embora pareçam tentar disfarçar a intimidade, há indícios de proximidade entre ambos. A mãe de Diogo, Ângela Maria Nogueira, já está seguindo a atriz. Paolla, por sua vez, segue o diretor musical do cantor, Rafael dos Anjos. O relacionamento, porém, ainda não foi rotulado oficialmente.

Ex de Diogo Nogueira se posiciona

Após a notícia da aproximação vir à tona, a ex-esposa de Diogo Nogueira pareceu comentar o affair. Milena Nogueira publicou uma imagem que foi vista como indireta para o novo casal.

Legenda: Na postagem, a ex do cantor diz que "homem sem valor a gente deixa pra mulher sem futuro" Foto: reprodução/Instagram

Com a circulação da imagem e a posterior polêmica, a personal trainer divulgou uma série de vídeos comentando o story, afirmando que houve uma "confusão".

"Tão dizendo que eu fiz ontem um post para dar uma indireta, para alfinetar o Diogo. E, no caso, isso não tem nada a ver, viu? Esse meu Instagram eu uso também no intuito de empoderar as mulheres", comunicou.

"A minha vida seguiu, um beijo [...] Eu vou postar aqui o que eu quiser postar, porque a rede é minha, eu falo o que eu quiser, mas normalmente não faço esse tipo de coisa", frisou, acrescentando que "não tem nada para falar" do ex-marido. "O que tinha para falar, eu já falei".