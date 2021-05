Paolla Oliveira se apresenta com forró e está na próxima fase da 'Super Dança dos Famosos'

A atriz Paolla Oliveira recebeu as maiores notas na edição deste domingo (30) da 'Super Dança dos Famosos', no Domingão do Faustão', e foi a classificada para a próxima fase da disputa. Além dela, Viviane Araújo também se apresentou, mas foi para a repescagem.

Esta foi a primeira vez das duas na 'Super Dança', que reúne grandes nomes da competição que já dançaram no palco do programa. Dessa vez, as participantes receberam a tarefa de dançar forró e rock, dois ritmos completamente diferentes.

O ator Arthur Aguiar, que também participa da edição, fariam performance neste domingo (30), mas precisou se ausentar após contusão em meio aos ensaios. Dessa forma, ele foi enviado direto à repescagem.

Entre Paolla e Viviane, a primeira recebeu a maior nota composta pela junção dos júris. No artístico, Di Ferrero, Tom Cavalcanti e Júlia Gama falaram as impressões. Já no técnico, Inês Bogéa e Ivi Pizzott ficaram com a análise detalhada.

Paolla já está na próxima etapa, assim como o ator Marcello Melo Jr. e a atriz Maria Joana.

Jurados elogiam

Sobre a performance de Paolla, Júlia Gama não poupou elogios em relação à desenvoltura no forró. "Que energia sensacional vocês dois! Estou apaixonada!", explicitou.

Enquanto isso, Viviane recebeu mais felicitações pela desenvoltura no rock. "Você voltou mais tranquila, mais ousada, mais conectada com ele. É lindo ver você dançar", disse Inês Bogéa sobre a atriz.