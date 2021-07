Paolla Oliveira e Diogo Nogueira assumem namoro com primeira aparição pública no Rio de Janeiro

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira fizeram a primeira aparição juntos como casal na noite da última sexta-feira (23), no Vivo Rio, assumindo publicamente o relacionamento amoroso que já havia sido confirmado pelos fãs nas redes sociais.

A atriz foi uma das convidadas do show do sambista no Rio de Janeiro, no bairro do Flamengo, e compareceu ao camarim para celebrar com o namorado. Os momentos foram divulgados pelo influenciador Hugo Gloss.

Legenda: O casal posou para os cliques do influenciador Hugo Gloss Foto: reprodução/Instagram

Ao falar sobre as felicitações de colegas e na Internet, os dois agradeceram o apoio ao namoro. "Estamos felizes e agradecemos todas as vibrações e manifestações de carinho", completaram.

Flagrados

Os primeiros boatos do relacionamento de Paolla e Diogo começaram a circular no final de junho, quando os dois foram fotografados na fila de uma padaria na Zona Oeste do Rio.

A atriz, que tem 39 anos, estava solteira desde abril, quando finalizou o namoro com o coach Douglas Maluf. Já Nogueira se separou no mês de fevereiro da advogada Jéssica Viana.