Amiga de Paolla Oliveira, Clarisse Nogueira apresentou o irmão Diogo Nogueira à estrela de novelas quando os dois ficaram solteiros. Segundo o Jornal Extra, o encontro ocorreu em fevereiro deste ano, o cantor havia acabado o último relacionamento de dois anos com a advogada Jéssica Vianna.



Após dois meses da separação de Diogo Nogueira, foi a vez de Paolla terminar com o coach Douglas Maluf. Foi então que Clarisse Nogueira entrou em ação, e o cantor resolveu receber Clarisse e a atriz num jantar em sua casa, e a partir daí o romance engatou.



Clarisse Nogueira é produtora, gestora de projetos culturais e diretora do Clube do Samba, como consta na descrição de sua rede social.



Em 2020, a irmã de Diogo Nogueira chegou a trabalhar como personal organizer (ou também consultora de organização) para Anitta.

Distantes

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira passam os últimos dias distantes um do outro. Ela trabalha em São Paulo na preparação para o "Super dança dos famosos". Já o cantor aproveita temporada de férias em Fernando de Noronha (PE).