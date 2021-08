Paolla Oliveira ganha música de presente de Diogo Nogueira; confira

A atriz Paolla Oliveira publicou um vídeo no Instagram, nesta sexta-feira (20), no qual o namorado, o cantor Diogo Nogueira, aparece gravando uma nova música, e revelou que a canção é um presente para ela.

"Imagina quem acabou de ganhar um presente? Quem é ela? Quem tá doido pra ouvir completa e dançar com a gente?", escreveu na legenda.

Nas imagens, é possível ver o sambista recitando um trecho: “Um raio de sol invadiu a minha casa, um anjo sem azar, é ela, a Bela e a Fera (...) Moça bonita, a mais bonita é ela”. Em certo momento, quando fala sobre moça bonita, Diogo aponta para Paolla.

Repercussão

Nos comentários feitos na rede social, os fãs elogiaram os dois. "O casal perfeito existe sim", afirmou uma seguidora. "É ela, a dona de tudo", disse outra.

"Eu fico boba, vocês conseguem tirar tanta coisa boa da gente que não sei explicar. Eu estou shippando demais esse namoro", comentou uma terceira internauta.

Namoro de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira

O casal assumiu o namoro no dia 23 de julho deste ano, durante uma apresentação do cantor. Em uma entrevista, a atriz contou que eles se conheceram por meio do pagodeiro Mumuzinho.

Desde que o relacionamento se tornou público, Paolla e Diogo têm postado alguns momentos juntos e trocado elogios nas redes sociais.