Luísa Sonza confirma término de namoro com Vitão: 'tudo isso me dói'

A cantora Luísa Sonza e o cantor Vitão terminaram o namoro, quase um ano após assumirem a relação publicamente. A informação foi confirmada pela própria artista, que concedeu entrevista ao portal Hugo Gloss. "Tudo isso me dói", definiu a artista sobre o momento.

Ao explicar o término, Luísa relatou como motivo principal a pressão recebida pelo casal na internet, onde as críticas se intensificaram aos dois por conta do término da artista com Whindersson Nunes.

"Não queria o término, mas entendo que fica difícil qualquer relação se manter em meio à pressão e ao ataque que vivemos nos últimos tempos", disse Luísa.

Legenda: Nas redes sociais, Luísa e Vitão compartilhavam imagens carinhosas do relacionamento Foto: reprodução/Instagram

Segundo a cantora, o desejo, agora, é pelo bem de Vitão, mesmo com a relação rompida. "Tudo isso me dói de uma maneira que vocês nem imaginam, mas quero o bem dele mesmo que tenha que ser longe de mim", completou.

Saúde mental

Ainda comunicando o fim do namoro, ela criticou como os comentários de fora acabam afetando a vida dos artistas em diversos âmbitos.

"Preciso que vocês entendam o quanto vocês afetam na vida pessoal das pessoas e o quanto vocês podem destruir a saúde mental e a vida delas", relatou.

Luísa Sonza chegou a afirmar que os dois tentaram todos os cenários possíveis para manter o relacionamento. Em seguida, a cantora pediu aos fãs que não direcionem os ataques ao cantor.

"Victor é um cantor incrível e merece todo o sucesso do mundo. A todos que gostam de mim, peço que nos respeitem e respeitem esse momento", finalizou.