Aline Riscado relata tabu da menstruação após manchar roupa em live: 'coisa mais normal'

A bailarina e influenciadora Aline Riscado usou as redes sociais para deixar recado a mulheres sobre menstruação, logo após manchar a roupa que vestia durante a transmissão de uma live de Yoga no Instagram, na última quarta-feira (8).

Em legenda na publicação da live, Aline Riscado tentou desmistificar o tabu sobre a questão. "Durante a aula, eu me sujei. Sim, a coisa mais normal da vida, e que pode acontecer com todas nós! Eu não me troquei e, daqui pra frente, nunca mais me trocarei quando isso acontecer de novo", explicou. Veja:

Afirmando se sentir liberta, Aline disse estar emocionada por vivenciar a situação diante dos seguidores. Segundo ela, é preciso normalizar "algo divino".

"Mulheres, meninas amadas, menstruação não é vergonha, não é nojento. É o divino dentro de nós! Menstruação é vida e devemos ter muito orgulho de sangrar todos os meses", completou ao também se dizer orgulhosa por ser mulher.

Repercussão

O vídeo, que já alcançou mais de dois milhões de visualizações, recebeu mais de seis mil comentários de amigos e seguidores de Aline Riscado.

"Você é luz, é energia, leveza e necessário", escreveu a ex-BBB Paula Sperling. Enquanto isso, outras mulheres aproveitaram para ressaltar a normalização do comportamento.

"Vamos normalizar o vazamento menstrual de qualquer mulher, pois isso faz parte e pode acontecer com qualquer pessoa! Orgulho de pode dizer que me inspiro em você, nunca decepciona", escreveu outra.