Kylie Jenner espera segundo filho com Travis Scott, diz site

A bilionária e influenciadora Kylie Jenner, parte do clã Kardashian, está grávida do segundo filho com o cantor Travis Scott, segundo informou o tabloide Page Six nesta sexta-feira (20).

Pais da pequena Stormi, de apenas três anos, o casal já passou momentos separados, entretanto, aparentemente, teria se reconciliado recentemente.

Conforme informações da publicação norte-americana, uma fonte próxima da família afirmou que, além do casal, todos os parentes e amigos próximos estão "extasiados" com a notícia.

Especulação do bebê

A confirmação teria surgido logo após comentário da atriz e ex-atleta Caitlyn Jenner, pai de Kylie, na última quinta-feira (18). Em vídeo, ela teria dito que estava esperando o próximo neto.

Entretanto, em seguida, a informação foi relacionada à gravidez de Valerie Petolo, namorada do filho de Caitlin, Burt Jenner.

Kylie e Travis

Kylie e Scott namoraram em 2017, e a empresária escondeu toda a gravidez do rapper, até o nascimento de Stormi, em fevereiro de 2018.

No início deste mês, ela comemorou o aniversário e postou várias fotos da celebração. Internautas especulam que a grávida da família se trata de Kourtney Kardashian.