Gil do Vigor assume relacionamento amoroso com dentista paulista; veja detalhes

O ex-BBB Gil do Vigor está iniciando um novo relacionamento, segundo informou publicação do jornal Extra. No Twitter, o economista já havia citado o envolvimento com alguém fora dos holofotes e, agora, confirmou oficialmente a relação com o cirurgião-dentista Plínio Vasconcelos.

Ainda conforme as informações do jornal, os dois teriam se conhecido por meio de amigos em comum, algo que teria encantado Gilberto. Plínio, que tem 33 anos, está formado há três e mantém um consultório na capital paulista.

Legenda: Plínio é cirurgião-dentista Foto: reprodução

Uma das características do médico, diz a publicação, é a relação próxima com a mãe, assim como Gil, e o amor pelos estudos. Plínio teria estudado com afinco e virou voluntário em programas de reabilitação oral.

Revelação

No Instagram, os dois não esconderam a proximidade. Ainda na noite de quinta (19), Plínio registrou momento junto com Gil em um restaurante em São Paulo.

Legenda: Plínio publicou outra foto com Gilberto no Instagram Foto: reprodução/Instagram

"Com ele", escreveu o dentista na legenda dos Stories do Instagram, deixando um coração azul na foto. Gil, inclusive, repostou a imagem e disse aos seguidores que o rapaz é "maravilhoso".