Anitta vive romance com ator americano Griffin Johnson, de 22 anos

A cantora Anitta, 28 anos, está vivendo um novo romance após término do relacionamento com o empresário bilionário estadunidense Michael Chetrit. O affair da vez é o ator Griffin Johnson, 22, conforme o jornal Extra.

De acordo com a publicação, os dois posaram juntos pela primeira vez nesta quinta-feira (19) em passeio nos parques da Disney, nos Estados Unidos. Participaram do programa amigos e a mãe da artista.

Legenda: Ator ficou mais conhecido do público no ano passado, com publicação de vídeos no TikTok Foto: reprodução/Instagram

Griffin Johnson

Com 3,3 milhões de seguidores no Instagram, Johnson vive em Miami, onde Anitta reside atualmente. O jovem é conhecido na mídia norte-americana e ficou conhecido em 2020 por vídeos publicados no TikTok. Ele também fez parte do elenco da série "Attaway General".

Segundo o portal UOL, Griffin foi a um karaokê com Anitta e os amigos dela na semana passada. E até se arriscou cantando "Ai Se Eu Te Pego", canção de Michel Teló.

Posteriormente, ele lamentou, no Twitter, por não falar português.