Anitta ganha cargo no Conselho de Administração do Nubank

A carioca Anitta caminha um novo passo no mundo das finanças. O Nubank confirmou, nesta segunda-feira (21), que a cantora faz parte do Conselho de Administração da empresa.

"Mal anunciamos minha nova parceria como membro do conselho do Nubank e meu telefone agora é só gente pedindo pra eu aumentar o limite do cartão.... vamos se acalmar que eu acabei de chegar", brincou a cantora no Twitter.





A entrada de Anitta no banco acontece menos de um mês após a empresa receber um aporte de US$ 500 milhões de Warren Buffett e ter se tornado o quinto maior banco do país em valor de mercado.

Anitta Cantora É muito chato e constrangedor não conseguir ter acesso a produtos financeiros. Muita gente na América Latina sempre viveu de emprego informal. Como essas pessoas vão ter histórico de crédito? Fiquei impressionada ao ver o trabalho do Nubank em fazer com que milhões de pessoas se sintam incluídas

De acordo com o banco, Anitta não fará propaganda ou marketing para a instituição: com uma cadeira no conselho, participará de reuniões trimestrais e ajudará a pensar em novos produtos e serviços.

Mulheres no mercado

Terceira mulher do Conselho Administrativo do Nubank, Anitta vai atuar ao lado de outras profissionais como Anita Sands, professora da universidade americana de Princeton e ex-diretora de operações do banco suíço UBS, e como Jacqueline Reses, ex-presidente da fintech Square e atual presidente do Conselho Consultivo Econômico do FED, o banco central norte-americano.

“Anitta está reinventando a cena cultural nos últimos anos e compartilhamos do mesmo DNA de inovação. É uma empresária de sucesso que vai nos ajudar a aprimorar ainda mais os produtos”, Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank.