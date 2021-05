Anitta terá música na trilha sonora do filme 'Velozes e Furiosos 9'

A cantora Anitta terá uma música na trilha sonora do filme "Velozes e Furiosos 9", novo título da franquia. Em tweet, nesta quarta-feira (26), ela deu uma pista aos fãs com a mensagem "Furiosa #F9". Ao Diário do Nordeste, a assessoria da carioca confirmou a informação.

Os fãs se referem aos filmes usando "F1", "F2", "F3" e assim por diante. O filme estreia no Brasil em julho, mas chega aos EUA no dia 25 de junho.

Legenda: Anitta publicou mensagem sobre filme na tarde desta quarta-feira (26) Foto: Reprodução/Twitter

Uma suposta playlist com o repertório filme circula na internet. Na lista, Anitta aparece com Furiosa entre diversos outros artistas de renome que integram o álbum, como Bad Bunny, Ty Dolla $ign, Offset, A$AP Rocky, Skepta, The Prodigy e mais.

Essa não é a primeira participação de Anitta em Hollywood. No ano de 2019, a carioca também integrou a trilha sonora de "As Panteras", remake do clássico dos anos 2000, estrelado por Kristen Stewart, Naomi Scott e Ella Balinska. A música, chamada "Pantera", integrou o álbum oficial do filme, que teve curadoria musical de Ariana Grande.