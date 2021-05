Anitta confirma namoro com o empresário americano Michael Chetrit

A estadia de Anitta nos Estados Unidos tem rendido frutos fora do trabalho. A cantora está namorando o empresário americano Michael Chetrit, de 36 anos, segundo confirmou em entrevista à FM O Dia nesta quinta-feira (13).

Especulações sobre o novo affair de Anitta já circulavam nas redes sociais desde a semana passada, quando ela foi flagrada aos beijos com Mikey, como ele é conhecido nos EUA.

A brasileira aproveitou a entrevista para responder rumores sobre o novo namorado ser bilionário. "O nome dele é Michael e é isso, agora se a conta bancária está bombando, se está grande, se está pequena, se tem grana ou se não tem, eu não sei e não quero saber", declarou.

Para a cantora, a única conta que ela confere é a dela: "Se a minha estiver grande, está ótimo!.

Quem é o novo namorado de Anitta?

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, Michael Chetrit é discreto, judeu e herdeiro de uma fortuna estimada em 6 bilhões de dólares.

O perfil profissional de Chetrit no LinkedIn indica que ele é co-fundador da empresa Chetrit Ventures. A biografia informa que Michael é especialista no ramo imobiliário e em capitalizações.

Girl From Rio

Anitta recentemente lançou a música de "Girl From Rio" e está promovendo a música em programas de TV americanos. Com olhares para o Rio de Janeiro — de Carmem Miranda a bossa nova — a artista apresenta o Brasil até os dias atuais com o funk.