Anitta faz festa em Miami para lançamento de seu novo álbum 'Girl From Rio'

A cantora Anitta realizou uma festa em Miami, cidade dos Estados Unidos, para o lançamento de seu novo álbum 'Girl From Rio". Na ocasião, estiveram presentes personalidades como os cantores Tyga e Diplo. O evento foi realizado em um espaço de luxo, o The Goodtime Hotel.

Ela e os convidados dispensaram o uso de máscara, item obrigatório para a proteção contra a Covid-19. No entanto, a cantora afirmou já ter sido vacinada contra o vírus. Atualmente o estado da Flórida, onde foi realizada a festa, já está vacinando pessoas a partir de 16 anos.

O mesmo bar foi cenário de uma das comemorações de aniversário de Anitta nos Estados Unidos e também foi usado em algumas fotos de divulgação de "Girl From Rio". Quem quisesse participar da festa, podia desembolsar a partir de US$ 60, cerca de R$ 330 na cotação atual do dólar.

Legenda: Diplo e Anitta Foto: reprodução Instagram

O que chamou bastante atenção na festa foi o look utilizado pela carioca. O vestido transparente coberto com cristais é uma criação do venezuelano Usama Ishtay.