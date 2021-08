Anitta ganhará estátua de cera no museu Madame Tussauds de Nova York

Anitta anunciou nesta sexta-feira (13) que ganhará uma estátua de cera no museu Madame Tussauds de Nova York, nos Estados Unidos. Nas redes sociais, a cantora compartilhou imagens da sessão de fotos para fazer o molde da escultura.

Ela aparece com a roupa que usou no Rock in Rio: uma calça jeans superbaixa mostrando o biquíni prateado e uma camiseta branca com a escrita "Garota do Rio", em alusão ao single lançado no primeiro semestre deste ano. Na ocasião, profissionais tiram as medidas da artista.

"Me sinto honrada. Mal posso esperar para ter a minha figura em estátua de cera", comemorou a carioca nas redes sociais.

O Madame Tussauds é um museu de cera que nasceu em Londres, na Inglaterra, com filiais em várias cidades do mundo com esculturas de pessoas famosas. Outros brasileiros também ganharam estátuas no local, como o jogador Neymar Jr., na filial de Orlando, e a modelo Alessandra Ambrósio, também em Nova York.