Forbes revela fortuna atual de Anitta; saiba quanto

Anitta foi o grande destaque a Forbes México desta semana, que falou sobre como a menina de Honório Gurgel, no Rio de Janeiro, se tornou um case de sucesso. De acordo com a revista, especializada em fortunas, o patrimônio da cantora brasileira é de US$ 100 milhões (aproximadamente meio bilhão de reais).

Também segundo a publicação, o fato de ela ter sido a própria empresária durante dez anos, o investimento musical feito em diferentes mercados e a participação dela no OnlyFans são fatores considerados fundamentais para o faturamento líquido nos últimos anos.

“Eu fui minha própria empresária por dez anos e há uma razão para isso: como as pessoas, normalmente, ao olhar uma garota jovem, que canta, dança e é sensual, sempre subestimam seu talento ou o que pode fazer ou saber sobre negócios, durante 10 anos eu comandei minha carreira, tomei todas as decisões e estratégias”, relatou a poderosa à Forbes.