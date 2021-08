Atriz Fernanda Nobre fala sobre casamento aberto: 'em prol da liberdade de duas pessoas'

A atriz Fernanda Nobre falou ao programa 'Conversa com Bial', que será exibido na madrugada desta sexta-feira (20), sobre o casamento aberto que mantém com o diretor José Roberto Jardim. Segundo a artista, uma das convidadas da atração televisiva, a descoberta da não-monogamia foi se tornando natural ao casal.

Juntos desde 2014, ela explica que todas as decisões entre os dois são feitas em prol do "diálogo e da liberdade entre duas pessoas que se gostam".

Legenda: Fernanda Nobre é uma das convidadas do 'Conversa com Bial' de sexta (20) Foto: reprodução/Instagram

"Quando a gente se conheceu, eu estava transando com dois amigos dele ao mesmo tempo. E ele falava: 'Cara, não vou namorar você. Você está no auge da sua potência, no auge da sua liberdade sexual, e eu acho lindo isso'. E eu não entendia", revelou durante conversa com Pedro Bial.

Essa, inclusive, não é a primeira vez que a atriz fala sobre o assunto. Ainda no ano passado, ela discutiu o tema em participação no podcast 'Calcinha Larga'.

"Estou transando com todo mundo, ó. Você não está namorando comigo'. E ele 'Tá! Tudo bem'. Por que ele é um cara mais seguro e tem essa generosidade. Eu achava difícil de compreender isso, como se fosse uma falta de amor, mas me apaixonei", continuou sobre a descoberta.

Papel da mulher

Segundo Fernanda, a monogamia não é natural e foi construída socialmente enquanto a idealização do amor romântico é utilizada para controlar as mulheres.

Hoje, ela exemplifica, tem optado por viver o amor com o marido da maneira mais honesta e justa possível. "Ninguém trai ninguém no meu pacto, a gente vivencia experiências e tem uma lealdade a nós dois", pontuou.

O programa 'Conversa com Bial', que também terá como convidado o ator Marcelo Serrado, vai ao ar na madrugada de sexta-feira (20), a partir das 1h05.