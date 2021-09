Xuxa rebate boato de “pacto” com diabo: ‘tenho relação de amor com cara lá de cima’

Xuxa Meneghel falou novamente sobre a teoria de que o sucesso na carreira estaria ligado a um “pacto” com o diabo. A apresentadora foi convidada para entrevista no canal do YouTube ‘Seja Seu’, do fotógrafo Brunno Rangel e do diretor de criação Marcelo Feitosa.

Sobre o assunto, Xuxa declarou que não teria alcançado todas as marcas como artista caso o boato fosse verdadeiro. “Alguém que tem um pacto com o cara lá debaixo não poderia ter nem um terço das coisas que tenho, porque isso dá muita força para ele. Eu tenho uma relação de amizade, de amor, com o Cara lá de cima. E Ele também tem comigo”, pontuou.

Ainda no início da carreira, Xuxa virou alvo de histórias que contavam sobre o pacto. Em alguns dos boatos, as canções da cantora foram acusadas de repassar mensagens “diabólicas” ao público.

Lembrança

Além da questão polêmica, Xuxa também falou sobre como gostaria de ser lembrada, mesmo após o fim da trajetória como artista. Na entrevista, ela afirmou que quer recordações de uma pessoa “vitoriosa” e que deixou “uma marca”.

“Passar no mundo sem deixar nada para alguém deve ser tão ruim. Acredito que se você conseguir fazer uma diferença dentro da sua casa, seu bairro, sua cidade, seu prédio... E eu acho que deixei minha marquinha para o mundo”, refletiu.