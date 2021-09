Taylor Swift lança nova versão do hit 'Wildest Dreams'; escute

Os fãs de Taylor Swift foram surpreendidos pela cantora, nesta sexta-feira (17). Ela lançou a regravação de "Wildest Dreams", hit de 2015. A canção entrou para a trilha-sonora do filme de animação “Spirit: O Indomável”, lançando neste ano.

A versão não é muito diferente da primeira, mas ganhou mais força nos vocais e instrumentais mais ricos.

Escute nova versão:

"Vi que 'Wildest Dreams' pegou no TikTok, então pensei que vocês deveriam curtir a minha versão", escreveu a cantora no Twitter.

Após o lançamento do Fearless (Taylor’s Version) no início de abril, a cantora se prepara para disponibilizar o relançamento de "Red" (Taylor’s Version), em novembro.

Na época do lançamento,"Wildest Dreams" alcançou o quinto lugar no top 100 da Billboard. No YouTube, o clipe soma mais de 769 milhões de visualizações.