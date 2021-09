Edson Celulari anuncia que será pai novamente aos 63 anos

O ator Edson Celulari revelou, nesta sexta-feira (17), que será pai mais uma vez. Aos 63 anos, o galã — que já é pai de Enzo e Sophia, do casamento com Claudia Raia — espera uma menina com a atriz Karin Roepke, 39.

"Estamos grávidos! Queremos dividir essa alegria com vocês", anunciou o casal pelo Instagram, cada um em uma postagem diferente, mas com mensagens e imagens iguais". "Nossa menina, fruto de tanto amor, vem para iluminar ainda mais a nossa jornada", completaram.

Apesar de o nome da bebê ainda não ter sido revelado, os pais convergiram em um aspecto: o sentimento já nutrido pela filha. "Te amamos, filha", escreveram ambos.

Legenda: Diversos famosos exprimiram felicitações ao casal Foto: reprodução/Instagram

Reação de Enzo Celulari

Nos comentários, o casal recebeu felicitações de amigos e familiares, como do filho do ator. "Que notícia linda! Parabéns! Que venha linda e muito saudável", comentou Enzo ao pai, deixando, também, emojis de coração à madrasta.

"Amiga, parabéns! Mais amor e saúde para vocês", escreveu a atriz Regiane Alves à mamãe e colega de profissão, reiterando os parabéns na publicação de Edson.

Também comentaram nos anúncios do casal os atores Lilia Cabral, Juliana Paiva e Nicolas Prattes, a apresentadora Márcia Golschmidt e o cantor Evandro Mesquita, todos exprimindo carinho ou felicitações.

Conforme a revista Vogue, Edson e Karin se casaram em cerimônia íntima em 2017.