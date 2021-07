Bruna Marquezine e Enzo Celulari terminam namoro, diz jornal

A atriz Bruna Marquezine e o empresário Enzo Celulari terminaram o relacionamento. Segundo o jornal Extra, o casal chegou ao fim há pouco mais de um mês, e já não estava mais junto no Dia dos Namorados.

Os dois começaram o namoro em junho do ano passado, mas só assumiram o relacionamento publicamente em abril deste ano, quando Bruna publicou uma foto nas redes sociais ao lado de Enzo. Na ocasião, a atriz compartilhou com os seguidores do Instagram um stories com uma foto deles se beijando e com a frase: "Feliz Dia do Beijo, coisa". O empresário repostou a imagem e completou: "feliz dia (do melhor) beijo". Legenda: Casal assumiu relacionamento através das redes sociais Foto: Reprodução

Conforme o Extra, logo após término, o filho de Claudia Raia com Edson Celulari viajou com o melhor amigo, Gabriel David, para Maraú, na Bahia, onde passou o último final de semana, enquanto Bruna ficou em casa, no Rio de Janeiro. No fim de semana anterior, o empresário saiu para jantar com o Gabriel e outros amigos, e a atriz estava em São Paulo comemorando o aniversário da amiga e cantora Priscila Alcântara.

Em maio deste ano, Marquezine falou sobre o relacionamento para a revista Elle. Segundo ela, o casal se aproximou durante a quarentena.

Bruna Marquezine sobre namoro com Enzo Celulari à revista Elle "Estava há uns quatro anos sem ter um namoro e fiquei muito bem sozinha, coisa que nunca tinha conseguido fazer. Antes de pensar em me relacionar com o Enzo, já admirava o trabalho dele porque mesmo ele sempre tendo uma criação maravilhosa com todo o conforto, ele foi para o terceiro setor trabalhar e ajudar as pessoas. A gente começou a se falar porque me coloquei à disposição pra ajudá-lo nessa pandemia, mas me disseram que ele tinha ali umas segundas intenções também, e eu pensei, ‘vamos ver’. E aí ele foi chegando e me conquistou.”

Relacionamento discreto

Antes de assumirem o namoro, os dois chegaram a trocar declarações nas redes sociais. Em março, Bruna publicou uma foto com um buquê de girassóis e orquídeas, sem identificar de quem teria vindo o presente. Na imagem, disponível nos stories do Instagram, a artista deixou a letras "ILY", abreviação usada para a frase "I Love You", "Eu te amo" em português. Legenda: Enzo usou os stories do Instagram para repostar registro feito por Bruna Marquezine Foto: reprodução/Instagram

Ao repostar a imagem, Enzo Celulari acrescentou os emojis de coração e girassol, dando a entender a relação próxima entre ambos. Segundo os fãs do casal, essa já foi a confirmação do namoro recente.

No entanto, em junho de 2020, um affair entre Bruna e Enzo já havia sido especulado por colunistas como Léo Dias. Mas, na época, os dois chegaram a negar e nem deram declarações sobre o envolvimento.

Em uma das vezes, o empresário chamou a famosa de "mozão", sendo correspondido pela jovem. No entanto, ao ser questionado sobre a relação, ele não quis comentar: "Não, não tem nada para falar disso".