Que horas começa 'Tieta'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (28)

A novela 'Tieta' desta sexta-feira (28) vai ao ar às 17:15, após 'Central do Brasil'. Nesse capítulo, Elisa tenta explicar a Timóteo o que aconteceu, mas ele não acredita na mulher, que vai para a casa de Perpétua.

Resumo completo de 'Tieta' desta sexta-feira

Elisa tenta explicar a Timóteo o que aconteceu, mas ele não acredita na mulher, que vai para a casa de Perpétua. Tieta a procura, mas Elisa diz que não precisa mais dela. Dário confessa a Laura que sempre a amou e por isso não se apaixonou por Silvana. Laura diz que vai conversar com Silvana. Tieta confessa a Leonora que está com remorso por não ter ajudado Elisa. O coronel pensa em trazer Imaculada de volta para sua casa, enquanto ela sai para passear. Leonora visita Elisa. Leonora tenta convencer Elisa a sair da casa de Perpétua, mas não consegue. Então, aconselha Timóteo a levá-la de volta para casa. Ele faz isto, mas se muda para a pensão. A mulher de branco ataca Modesto. Tieta e Leonora vão a Esplanada. Ascânio vai almoçar com Mirko, mas só encontra Rosalvo e Bebê. Helena chega e se junta a eles. Ascânio vai embora, prometendo contar a todos no Agreste sobre a fábrica. Helena se oferece para ajudar Rosalvo e Bebê. O coronel diz a Filó que vai trazer Imaculada de volta. Em troca de sua ajuda, Helena exige negociar com Mirko pessoalmente algo que deseja.

Silvana pede desculpas a Laura. Amintas comenta com Dário que Rosalvo mandou reformar a praça e a igreja. O coronel e seus capangas levam Imaculada de volta para a fazenda à força. Helena tenta impedir Ascânio de ir embora, mas não consegue. O coronel manda prender Imaculada no quarto do castigo até a sua aula. Bentinho conta sobre Imaculada aos amigos e Ricardo sai a cavalo para salvar a moça. Amorzinho vai à loja de Timóteo, com o objetivo de vê-lo. Filó e as rolinhas procuram um jeito de ajudar Imaculada. Carmosina conta a Elisa que Leonora tentou promover sua reconciliação com Timóteo. Peto, Sabino, Bentinho e Edmundo amarram Cosme. Ricardo enfrenta o coronel com uma espada e foge com Imaculada a cavalo. O coronel sai atrás de Imaculada. Ricardo leva Imaculada para a casa de Tieta. Ascânio liga para Leonora e avisa que está voltando. Tieta chega em casa e encontra Ricardo e Imaculada em seu quarto. Tieta leva Ricardo até a sala para pedir explicações. Imaculada vai atrás e os vê se beijando. Silvana pede desculpas a Dário. Timóteo vai entregar o embrulho de Amorzinho, que está tendo outro ataque e o agarra.

Amintas chega, desliga o rádio e ela volta ao normal. Silvana diz aos pais que vai voltar para Salvador. O coronel vai até a casa de Tieta e ela fala que não sabe de nada. Depois ela pede a Milu que procure o coronel. Imaculada pergunta a Tieta se ela gosta do sobrinho. Elisa e Leonora ficam amigas. Na estrada para Santana, a marinete, que leva Ascânio, é perseguida por um helicóptero. Milu vai à casa do coronel e o obriga a ouvi-la. Rosalvo desce do helicóptero e avisa a Ascânio que Mirko quer vê-lo. Milu diz ao coronel que sua mulher se suicidou e avisa que, se ele não parar de perseguir Imaculada, vai contar a todos por que ela fez isso. Milu conta a Tieta que o coronel desistiu de Imaculada, mas que Ricardo terá que lhe pedir desculpas. Ricardo devolve a espada e pede desculpas ao coronel. Carol encontra o filho e lhe diz que vai levá-lo com ela. Elisa procura Timóteo para conversar. Ascânio encontra Mirko e descobre que se trata de Arturzinho. Ascânio pede a Arturzinho para lhe contar como virou Mirko. Bebê volta para Santana e conta a Leonora onde está Ascânio.

Arturzinho explica que mudou de nome para ser respeitado como executivo. Timóteo não perdoa Elisa, explicando que sabe dos seus encontros com Rosalvo porque recebeu cartas anônimas. Mirko diz a Ascânio que não conseguiu esquecer o Agreste, que quer levar o progresso para lá, e promete tomar cuidado para não poluir o lugar. Marcolino e Modesto falam para o coronel reassumir o cargo de prefeito. Ascânio aceita a fábrica e Mirko lhe pede que não diga a ninguém quem ele é.. Arturzinho explica a Ascânio que voltar seria reabrir feridas. Tieta recebe de Ninete um relatório sobre a Brastânio. Helena diz a Mirko que, se ele seguiu seus conselhos, Ascânio saiu convencido a deixar a fábrica ser instalada no Agreste. Ascânio volta e convoca Modesto, Marcolino e o coronel para uma reunião. Perpétua se desespera quando nota que a cidade inteira gosta de Tieta. Ascânio conta a todos sobre o produto tóxico da fábrica. Perpétua resolve expulsar Tieta do Agreste.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:15, na Rede Globo.