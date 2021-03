Bruna Marquezine e Enzo Celulari voltam a trocar declarações nas redes sociais

Bruna Marquezine e Enzo Celulari parecem estar cada dia mais apaixonados. Mesmo sem assumir oficialmente um relacionamento, os dois têm trocado indícios por meio das redes sociais. Nessa terça (23), por exemplo, o empresário compartilhou uma postagem da atriz no Instagram.

Entretanto, a menção teria sido feita ainda na segunda (22). Bruna publicou uma foto com um buquê de girassóis e orquídeas, sem identificar de quem teria vindo o presente. Na imagem, disponível nos stories do Instagram, a artista deixou a letras "ILY", abreviação usada para a frase "I Love You", "Eu te amo" em português.

Legenda: Enzo usou os stories do Instagram para repostar registro feito por Bruna Marquezine Foto: reprodução/Instagram

Ao repostar a imagem, Enzo Celulari acrescentou os emojis de coração e girassol, dando a entender a relação próxima entre ambos. Segundo os fãs do casal, essa já seria a confirmação do namoro recente.

Especulações de namoro

As citações aos dois, no entanto, não são recentes. Ainda em junho do ano passado, um affair entre Bruna e Enzo já havia sido especulado por colunistas como Léo Dias. No entanto, na época, os dois chegaram a negar e nem deram declarações sobre o envolvimento.

Este ano, logo em janeiro, os dois foram flagrados juntos, aos beijos, em viagem a Fernando de Noronha. Além disso, também foram vistos em São Miguel dos Milagres, em Alagoas, logo no início deste mês.

Também no Instagram, eles já trocaram comentários afetuosos. Após deixar a admiração pela atriz registrada em um dos comentários de publicação, Enzo recebeu uma declaração direta. "Eu te amo. Muito", escreveu Bruna, recebendo milhares de curtidas.