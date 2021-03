Enzo Celulari faz declaração para Bruna Marquezine no Instagram: 'Te amo'

A atriz Bruna Marquezine e o empresário Enzo Celulari ainda não assumiram relacionamento, mas as especulações sobre a união dos dois aumentam a cada dia nas redes sociais. Na noite de domingo (7), a carioca compartilhou uma série de fotos de um ensaio no Instagram. Em seguida, o filho de Cláudia Raia e Edson Celulari fez questão de comentar o post: "Te amo", declarou ele.

Neste fim de semana, um fã do casal encontrou a dupla em São Miguel dos Milagres, em Alagoas, e pediu para tirar uma foto com ambos, porém, separadamente. O rapaz compartilhou os cliques e marcou o local em que estava. Segundo o jornal carioca Extra, a atriz teria viajado a Milagres para fotografar uma campanha e acabou ficando para aproveitar o fim de semana com o suposto affair.