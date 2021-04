Bruna Marquezine publica foto nas redes sociais e assume namoro com Enzo Celulari

Após muitas especulações, a atriz Bruna Marquezine, 25, e Enzo Celulari, 23, assumiram que estão namorando. Na noite desta terça (13), data em que se comemora o Dia do Beijo, o casal publicou no Stories do Instagram uma foto em clima de romance.

A imagem foi feita em Fernando de Noronha, no litoral de Pernambuco, no início do ano. Bruna postou com a imagem com a frase: "Feliz Dia do Beijo. Enzo repostou e completou: "feliz dia (do melhor) beijo".

Legenda: Casal assumiu relacionamento através das redes sociais Foto: Reprodução

Os rumores de que o casal estava se 'conhecendo melhor' começou em junho de 2020. Na ocasião, um jornal revelou que os dois já paqueravam desde o início da quarentena. Em abril do ano passado, a atriz participou de forma virtual de um evento beneficente organizado por Enzo.

Os dois também trocaram mensagens nas redes sociais se chamando de "mozão". Sem confirmar ou negar a afirmação, a atriz comentou uma publicação do empresário no Instagram sobre fome com a seguinte frase: "Boa, mozão". Ao que ele respondeu: "Bora, mozão".

Pouco tempo depois, o empresário fez um elogio em uma sequência de fotos sensuais publicadas por Bruna. "Eu me recuso a viver meu inferno astral esse ano", disse ela na legenda, antes de ele elogiar o quadro que aparece na imagem. Mais uma vez, os fãs foram à loucura.

No final de janeiro, Marquezine e Enzo foram vistos juntos em Fernando de Noronha. Os dois foram fotografados se divertindo em uma praia. Um vídeo com o casal se beijando também foi publicado por um colunista.

Em março deste ano, eles foram vistos novamente juntos enquanto faziam uma trilha na Pedra da Gávea, no Rio.