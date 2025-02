Causa da morte de Michelle Trachtenberg é dada como 'indeterminada' após família negar autópsia

A família de Michelle Trachtenberg se opôs à realização de uma autópsia do corpo da atriz, encontrada morta aos 39 anos nessa quarta-feira (26). Por conta da decisão dos familiares, a causa da morte foi considerada "indeterminada", de acordo com o site Page Six.

Assim, a certidão de óbito de Trachtenberg não foi conclusiva. "Segundo a lei de saúde pública, as famílias podem se opor a autópsias por razões religiosas e, se não há suspeita de crime ou alguma questão relacionada à saúde pública, o médico legista honra essa objeção", afirmou um representante do Gabinete do Médico Legista-Chefe de Nova York ao portal.

De acordo com a publicação, o médico legista fez apenas um exame externo no corpo.

Morte de Michelle Trachtenberg

Michelle Trachtenberg foi encontrada às 8h da manhã da última quarta-feira (26) em seu apartamento de luxo no One Columbus Place, localizado no Central Park South, em Nova York.

Ela tinha realizado um transplante de fígado recentemente e pode ter tido complicações de saúde. A morte dela não está sendo investigada como suspeita. No entanto, nos últimos meses, os fãs e seguidores comentaram a aparência dela, declarando que Michelle estaria com um aspecto preocupante.