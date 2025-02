Carnaval 2025 em SP: confira ordem, horário e onde assistir desfiles

O Carnaval de São Paulo de 2025 começa com os desfiles do Grupo Especial no Sambódromo do Anhembi nesta sexta-feira (28). Para quem deseja acompanhar o espetáculo de casa, a transmissão poderá ser vista na TV Globo e Globoplay.

Com enredos que vão da cultura afro-brasileira à literatura, passando por homenagens a grandes personalidades, como Cazuza, as 14 escolas do Grupo Especial disputam o título da maior festa popular do país.

As apresentações acontecem na sexta-feira e no sábado (1º), com cada escola tendo entre 55 e 65 minutos para cruzar a avenida e impressionar os jurados.

A primeira escola a desfilar nesta sexta-feira é a Colorado do Brás, com enredo sobre o Afoxé Filhos de Gandhy. No sábado, os desfiles começam com Águia de Ouro.

Everaldo Marques e Valéria Almeida estreiam na transmissão do Carnaval, acompanhados pela análises de Milton Cunha e Judson Sales. O ator Aílton Graça abre as transmissões direto da concentração.

Ordem dos desfiles, os enredos e os horários das escolas:

Sexta-feira

23h00 – Colorado do Brás (Afoxé Filhos de Gandhy, no ritmo da fé)

0h05 – Barroca Zona Sul (Os nove oruns de Iansã)

1h10 – Dragões da Real (A vida é um sonho pintado em aquarela!)

2h15 – Mancha Verde (Bahia, da Fé ao Profano)

3h20 – Acadêmicos do Tatuapé (Justiça – A Injustiça Num Lugar Qualquer É Uma Ameaça À Justiça Em Todo Lugar)

4h25 – Rosas de Ouro (Rosas de Ouro em uma Grande Jogada)

5h30 – Camisa Verde e Branco (O tempo não para! Cazuza – o poeta vive!)



Sábado

22h30 – Águia de Ouro (Em Retalhos de cetim, a Águia de Ouro do jeito que a vida quer)

23h35 – Império de Casa Verde (Cantando Contos. Reinos da Literatura)

0h40 – Mocidade Alegre (Quem não pode com mandinga não carrega patuá)

1h45 – Gaviões da Fiel (Irin Ajó Emi Ojisé)

2h50 – Acadêmicos do Tucuruvi (Assojaba – A busca pelo manto)

3h55 – Estrela do Terceiro Milênio (Muito Além do Arco – Íris “Tire o Preconceito do Caminho que nós Vamos passar com Amor”)

5h00 – Vai-Vai (O Xamã Devorado y A Deglutição Bacante de Quem Ousou Sonhar Desordem)

Divulgação das notas

A apuração das notas atribuídas aos desfiles do Grupo Especial será realizada na terça-feira (4), a partir das 16h. O evento terá transmissão da TV Globo e do Globoplay.

O juri irá analisar nove quesitos dos desfiles: Bateria; Harmonia; Evolução; Samba-enredo; Mestre-sala e Porta-bandeira; Comissão de Frente; Alegoria; Enredo; e Fantasia. Cada quesito é avaliado com notas de 8,0 a 10, graduadas em décimos, por quatro jurados, sendo que a menor nota para cada escola é descartada — essas notas só são consideradas como critério de desempate.