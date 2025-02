Arrase no Carnaval com o que você tem em casa

O verdadeiro espírito da festa está no brilho da criatividade e na ousadia de usar o que você já tem no armário. Não é sobre o quanto você gasta, mas o quanto você brilha – e isso vem de dentro, literalmente, das roupas que você pode ter em casa.

Ainda dá tempo de você se divertir com lookinho criativo sem passar nervoso. As fantasias apoteóticas? Sim, a gente vai continuar vendo elas por aí nos cinco dias de folia, mas o Carnaval é uma festa sobre liberdade. Não tem certo ou errado.

Se você tem criatividade, improvisação e um monte de coisas que não usa, já está pronta para arrasar. Use o que você tem, se jogue sem medo e mostre para o mundo que sua verdadeira fantasia é ser autêntica!

Brilhe como uma estrela

Pegue o glitter que você tem escondido e se joga mesmo. A ideia é brilhar muito! Outra opção é colar glitter nas bordas de um short ou em uma jaqueta? Não tem erro!

Transforme o básico em algo EXCEPCIONAL

Sabe aquelas peças esquecidas? Vá atrás delas para criar um look desconstruído e único. Pode ser uma blusa, um vestido que você só usou uma vez, em uma festa ou numa única ocasião, essas peças sempre são roupas mais arrumadas, coloridas ou brilhosas. Será se elas não dão um bom look de bloquinho?

Legenda: Peça do guarda-roupa que a jornalista Hannah Moreira transformou em look da folia Foto: Acervo pessoal

Improvise uma fantasia improvisada

Sutiã que não usa? Ótimo, pegue ele e cole umas penas coloridas ou fitas metálicas – o que tiver em casa, tudo para reaproveitar de forma criativa!

Os acessórios esquecidos por aí também podem virar um outro item, tá? É só usar a criatividade: uma meia arrastão pode virar uma blusa, um cinto metálico pode virar um colar e por aí vai.

Legenda: A designer Sarah Veloso em look de Carnaval pra te inspirar Foto: Acervo pessoal

Acessórios são a chave do sucesso

Sabe aquela caixa de bijuterias que você nunca usa? Pode colocar todas juntas, sem medo, e um simples shorts jeans com top já vira um super look! Pulseiras, colares, brincos... Quanto mais, melhor! Se não tiver, faça com uma fita de cetim no braço mesmo. Criatividade é a palavra!

Maquiagem psicodélica de impacto

Se você tem maquiagem normal, use ela de forma EXTRAORDINÁRIA! Pinte os olhos de cores ousadas, usa batom metálico, brilho, cria um desenho… a receita é não ter medo!

