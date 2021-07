Bruna Marquezine posta vídeo com Enzo Celulari para parabenizar amigo

Diferente do que surgiu nas redes sociais sobre o fim do enlace de Bruna Marquezine e Enzo Celulari, a atriz postou, nesta quarta-feira (21), nas redes sociais um vídeo em que o rapaz aparece em cena. Ela fez a publicação para parabenizar Gabriel David, melhor amigo do filho de Claudia Raia e dono da casa onde ela encontrou Neymar com outra mulher.



Alguns portais da imprensa apontam que a filmagem provavelmente é antiga, já que a gatinha que o casal adotou junto, Mia, ainda aparece filhote. "Feliz dia, tio da Mia! A gente te ama", escreveu a artista. O vídeo foi repostado por Gabriel no Instagram.

Legenda: Enzo aparece no canto esquerdo da filmagem Foto: Reprodução/Instagram

Os boatos sobre o término surgiram depois que Bruna e Enzo não publicaram foto juntos no "Dia dos Namorados" e passaram dois fins de semana seguidos viajando para lugares separados. Enquanto o empresário curtia Angra dos Reis com o melhor amigo, Bruna estava em São Paulo para o aniversário de Maisa Silva.

Apesar das especulações do fim do romance, o empresário e atriz nunca confirmaram o término e também não deixaram de se seguir nas redes sociais.

Romance na pandemia

O clima da romance da atriz Bruna Marquezine e o empresário Enzo Celulari foi noticiado pelo colunista Léo Dias em julho de 2020. Segundo publicação, o clima de paquera aconteceu durante a pandemia.

A atriz seria uma das participantes de um reality show ao lado do filho de Claudia Raia e de um dos diretores da escola de samba carioca Beija-Flor, Gabriel David. Mas por causa da pandemia do Covid-19 o programa foi suspenso.