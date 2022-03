Português que ameaçou Paolla Oliveira e Diogo Nogueira é indiciado por perseguição

O português Luís Mário Monteiro Piçarra foi identificado como o homem que perseguiu e tentou invadir a casa de Diogo Nogueira, onde ele estava com a namorada Paolla Oliveira. Luís Mário foi indiciado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro pelo crime de perseguição. O caso aconteceu em fevereiro.

Conforme o jornal O Globo, que teve acesso ao inquérito, Paolla contou que era perseguida pelo homem há cerca de três meses, por mensagens no Instagram. No ano passado, ele se declarou à atriz e disse que vinha ao Brasil encontrá-la.

Ela solicitou medidas protetivas contra o português, as quais foram deferidas pela Justiça. Paolla relatou estar sendo vítima de violência psicológica.

Ameaças

A tentativa de invasão e a briga com Diogo Nogueira ocorreu no dia 5 de fevereiro. O casal foi informado via interfone que um homem português estava indo buscar um celular. Paolla Oliveira percebeu, então, que era o stalker.

Eles não autorizaram a entrada, mas o homem permaneceu na área. Quando Diogo saiu do apartamento para falar com um vizinho sobre som alto, encontrou o invasor, que começou a gritar com ele.

O sambista disse que Luís Mário foi em sua direção e gritou: "Filho da p* que está estragando a minha vida! Imbecil".

Diogo acabou dando um soco no português, segundo ele contou em depoimento. Os seguranças do condomínio separaram os dois e chamaram a Polícia.