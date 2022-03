MC Marcinho raspa cabelo da esposa em vídeo e emociona fãs nas redes sociais

O cantor MC Marcinho publicou um vídeo no qual aparece raspando a cabeça da esposa Kelly Garcia, diagnosticada com tumores na garganta, face, cervical e no crânio. Juntos há 14 anos, o casal emocionou os fãs do artista.

A descoberta dos tumores resultou em uma cirurgia ainda em dezembro do ano passado, realizada no Rio de Janeiro. Apesar de ter transcorrido bem, o procedimento deixou sequelas como paralisia facial em Kelly, no lado esquerdo, e queda de cabelo.

Na publicação feita nas redes sociais, Marcinho fez uma citação bíblica para reforçar que continuaria cuidando da esposa.

"Deus mudou o teu caminho até juntares com o meu e guardou a tua vida separando-a para mim. Para onde fores, irei; onde tu repousares, repousarei. Teu Deus será o meu Deus. Teu caminho o meu será. (Rute 1:16-17)", escreveu.

Tratamentos

Em entrevista recente ao jornal Extra, Kelly revelou que terá que fazer fisioterapia para recuperar movimentos dos olhos e da boa. Além disso, fará terapia e fonoaudiologia.

"O que posso dizer é que estou no meu processo, ainda. Mas não estou morrendo, estou renascendo”, pontuou.

MC Marcinho também passou por algumas complicações de saúde no fim do ano passado. Foi internado em março, com uma infecção bacteriana, e em julho, após detecção de um estado instável no coração.

Quero receber conteúdos exclusivos do É Hit