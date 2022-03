Internautas pedem expulsão de Natália do BBB 22 após surto em festa

As atitudes de Natália durante a festa do líder no BBB 22 na noite de quarta-feira (16) chamaram a atenção dos internautas e espectadores do programa nas redes sociais. A briga da sister com Linn da Quebrada resultou em objetos quebrados e muitos berros no confinamento.

A discussão, que envolveu parte dos brothers, começou com Natália afirmando que se sentia ignorada por Lina e Jessilane. Em embate direto com a primeira, Natália pontuou que sentia ciúmes de Jessi e se sentia "deslocada".

Logo após ver a amiga chorar, Natália se descontrolou. Chutou portas, jogou itens da decoração no chão e continuou aos berros enquanto era ajudada pelos colegas de confinamento.

Dúvida dos internautas

Em um dos momentos, o rosto de Jessilane chegou a ser atingido pelo braço de Natália e, por conta disso, alguns internautas pediram pela expulsão da mineira.

Na tarde desta quinta-feira (17), o assunto ainda continuava entre um dos assuntos mais comentados do Twitter.

Foto: reprodução/Twitter

"O comportamento da Natália é muito injustificável e desproporcional. Ela deve ser expulsa", escreveu uma fã do programa, enquanto outro alegou que o surto colocava outras pessoas em risco.

Ainda nesta tarde, Natália recebeu acompanhamento psicológico dentro do confessionário do BBB 22, e a produção do reality show não se manifestou sobre o assunto.