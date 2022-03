Natália briga com Linn da Quebrada em festa no BBB 22 e ameaça desistir do programa

A festa do líder Lucas foi palco de uma briga entre Natália e Linn da Quebrada no BBB 22. A designer de unhas desabafou novamente sobre ter sido ignorada por Lina e Jessilane. "Lina, eu falei com você que eu senti que muitas das vezes não é questão só de ser desleal. É a sensação de que você estava afastando ela de mim", disparou a sister.

"A Jessi é uma pessoa que eu sinto muito ciúmes. Às vezes, me sinto deslocada. Porque muitas vezes a conversa é só de vocês duas e não me incluem", argumentou Natália em desabafo para a amiga.

Lina rebate, negando ser desleal, mas Natália insistiu no seu argumento. "Muitas vezes eu sentia ciúmes da Jessi, eu falei isso com você. Eu não fui falsa, eu falei isso com você", disse a sister aos gritos.

Linn da Quebrada então começou a chorar e gritar com a sister. "Para de falar que eu estou me colocando numa situação". A designer de unhas perde o controle e é acolhida por Jessilane, que pede calma, mas a sister continuou gritando. "Eu não critiquei ela", afirmou.

Na cozinha, Natália também foi ouvida por Arthur Aguiar, Eslovênia, Douglas Silva e Lucas, quando ameaçou desistir do programa. "Um milhão e meio não vale o que eu estou sentindo", insistiu.

Após ser afastada de Natália por Eslovênia, Lina foi para o Quarto Grunge acompanhada de Laís, aos prantos. "Eu sou um monstro!", disse a cantora.