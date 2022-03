Com Vyni eliminado do BBB 22, relembre trajetória dos cearenses no reality

O cearense Vyni foi o oitavo eliminado do Big Brother Brasil 22, na noite dessa terça-feira (15), com 55,87% dos votos. Um dos favoritos ao prêmio logo no início do programa, o bacharel em Direito chegou a ser o participante do grupo 'Pipoca' mais seguido nas redes sociais. Atualmente, possui quatro milhões de seguidores 'lampiões', como apelida sua torcida, no Instagram.

Apesar da eliminação, uma nova vida começa para Vyni. O contrato do caririense segue na emissora e ele fará uma série de participações em programas da Rede Globo.

Antes de Vyni, outros seis cearenses já integraram elencos da casa mais vigiada do Brasil em edições passadas. O Diário do Nordeste traz uma lista para você relembrar cada um deles.

Cearenses no BBB

Natália Nara (BBB 5)

Legenda: Natália mora em São Paulo e trabalha como cantora Foto: Reprodução/Instagram

Natália Nara, que hoje assina Natália Prada, é sempre lembrada por sua participação no reality. A primeira representante do Estado já tinha o rosto conhecido por muitos cearenses.

Natália já havia trabalhado na televisão, além de ter vencido um concurso na TV Diário, que escolheu a modelo que seria inspiração para a estátua de Iracema, na Lagoa da Messejana. Participou também dos programas 'Ênio Carlos' e 'Sábado Alegre', ambos também da TV Diário, antes do BBB 5.

Legenda: Natália Prada em participação no BBB 5 Foto: Divulgação

No BBB, a participação da cearense foi polêmica. Ela fez parte do time dos vilões e foi eliminada com 88% após paredão com o campeão Jean Wyllys.

Em 2010, tornou-se evangélica e voltou à TV Diário como jornalista. Hoje, Natália é cantora, criadora de conteúdo digital, mãe e deixou a vida agitada de Fortaleza, ainda em 2011, para viver no litoral paulista. Ela ainda integra um trabalho comunitário destinado aos jovens.

Assista à entrevista de Natália Nara ao Diário do Nordeste

Ao lembrar do reality show, a ex-participante afirma que não assiste ao programa e "se pudesse voltar no tempo não iria de novo".

Roberta Brasil (BBB 6)

Legenda: Roberta Brasil ainda fez participações na TV após ser eliminada do reality Foto: Divulgação

A passagem da bailarina Roberta Brasil pelo reality foi breve. Ela foi a quarta eliminada do BBB 6. Durante sua participação, a cearense tentou engatar relacionamento com Daniel Saulo. O brother, no entanto, já formava casal com Mariana Felício, vice-campeã do BBB. O casal era querido pelo público, fator que implicou na rápida eliminação da cearense.

Rafael Memória (BBB 8)

Legenda: Rafael disputou a preferência do público com o campeão da edição, Rafinha Foto: Reprodução/Globo

Rafael Memória nasceu em território cearense, mas morava em Natal, no Rio Grande do Norte, quando foi chamado para integrar o elenco da oitava edição do programa. Na época, ele cursava a faculdade de Medicina.

Assim como Roberta, Rafael teve rápida participação no reality, sendo eliminado na segunda semana. Atualmente, é casado, trabalha como médico e não quer mais ser associado ao BBB.

Patrícia Leitte (BBB 18)

Legenda: Patrícia Leitte passou por uma repaginada no visual após sair do reality show Foto: Reprodução/Instagram

Patrícia Leitte foi considerada a grande vilã do BBB 18. A cearense, natural do Icó, teve alto índice de rejeição, 94,26%, em um paredão triplo, recorde superado por integrantes do BBB 21 como Karol Conká.

Patrícia protagonizou uma rivalidade com a campeã da edição, Gleici, que voltou de um paredão falso. Após sair do quarto secreto, a acriana indicou a cearense ao paredão logo depois da icônica frase "Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta". A briga foi uma das mais marcantes do reality.

Atualmente, a ex-BBB é digital influencer e compartilha o dia a dia da vida de casada nas redes sociais.

Lucas Fernandes (BBB 18)

Legenda: Atualmente, Lucas Fernandes é empresário e também modelo Foto: Foto: Arquivo Pessoal

O modelo já era conhecido por estrelar campanhas de marcas locais e ser empresário do ramo gastronômico em Fortaleza. Em 2018, foi selecionado para participar do reality mais famoso do Brasil e foi um dos galãs da edição.

Hoje, Lucas é casado, continua empreendendo e também é apresentador do programa 'Vamos Descobrir', transmitido aos sábados na TV Verdes Mares.

Kerline (BBB 21)

Legenda: Kerline continua trabalhando como digital influencer e modelo Foto: Reprodução/Globo

A modelo e influenciadora digital integrou o grupo "Pipoca" do BBB 21. Primeira eliminada da edição, Kerline foi alvo de polêmicas no confinamento, após discussões com o participante Lucas Penteado durante a primeira festa. O conflito foi um dos mais falados da edição.

Recentemente, a fortalezense contou, em entrevista ao podcast "4TalkCast", que passou por momentos de assédio moral e psicológico enquanto integrava o elenco do reality.

Ker continua trabalhando como influenciadora nas redes sociais, onde compartilha sua rotina e 'jobs' como modelo. Ela ainda foi convidada para participar da divulgação do filme da franquia "Pânico", que estreou no início deste ano.