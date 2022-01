Ex-BBB cearense Kerline Cardoso participa de divulgação do filme 'Pânico'

A ex-BBB cearense Kerline Cardoso foi convidada para participar da divulgação do novo filme da franquia "Pânico", que estreia no próximo dia 13 de janeiro no país. Na campanha, são mencionadas diversas referências sobre a participação dela pelo reality show.

"Big Boss? Vão me dar mais uma chance?”, pergunta a criadora de conteúdo no vídeo, ao atender uma ligação desconhecida, relembrando o Big Fone. A nova edição do programa brasileiro estreia no dia 17 de janeiro.

A criadora de conteúdo foi a primeira eliminada na edição do ano passado, em que Juliette foi a vencedora, e esse fato não passa despercebido pela publicidade do longa. "Vai ser a primeira eliminada", diz a voz do outro lado do celular de Kerline, enquanto o personagem Ghostface aparece atrás da jovem. “Primeira eliminada? De novo? Não!”, grita a ex-BBB, fazendo mais uma referência a passagem pelo reality.

Na legenda da publicação, a cearense tranquiliza os fãs e dá detalhes sobre a nova produção cinematográfica.

“Calma gente, dessa vez é uma boa notícia: o quinto filme da franquia PÂNICO tem data de lançamento no Brasil, dia 13 de janeiro! Fiquei sabendo e vim contar pra vocês, não dá pra saber real, cada hora vc acredita que é alguém diferente esse assassino…literalmente todos são suspeitos até morrerem!”, escreveu nas redes sociais.

“E um mega spoiler pra vocês é que pode ter certeza que o Ghostface tá de volta viu, e revolucionando o terror, muito cuidado aí pra não entrar no jogo igual eu entrei e atender o telefone achando que é trote e partir pro game também!”, revelou Kerline.